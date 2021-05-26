Госдолг Белоруссии обвалился

Cтоимость суверенных еврооблигаций Белоруссии обвалилась до уровня осени 2020 года на фоне вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Инвесторы ждут новых санкций, а финансовая зависимость Белоруссии от России растет, пишет РБК.

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Выпуск долларовых облигаций Белоруссии с погашением в 2031 году снизился в цене 24 мая на 2,7 процентного пункта. Сильнее всех подешевел выпуск с погашением в 2027 году (минус 2,9 процентного пункта). Схожую динамику показывают и другие выпуски Белоруссии.

Десятилетние облигации Белоруссии снизились до 90,94 процента от номинала. Последний раз они торговались на таком уровне в сентябре 2020 года, когда в стране проходили массовые протесты.

Внешний госдолг страны на 1 апреля составлял 18,1 миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что теперь Минск сможет рассчитывать только на помощь России по линии межгосударственных кредитов или рыночных заимствований в рублях. Однако в настоящее время средства от привлечения займов на российском рынке составляют маленькую часть от белорусского внешнего долга.

Ранее Саммит Европейского союза (ЕС) принял решение о расширении экономических санкций против Белоруссии. В черный список будут включены новые лица и организации. Это произошло после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Протасевич был задержан.

Его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Протасевичу может грозить до 15 лет лишения свободы.