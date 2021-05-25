Еще одна страна предложила ужесточить санкции против Белоруссии: премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что уже ищет способы наложить больше ограничений на местные власти. Об этом сообщает Reuters.

Он также прокомментировал задержание создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и назвал поведение белорусских властей возмутительным и недопустимым.

О том, что Саммит Европейского союза (ЕС) принял решение о расширении экономических санкций против Белоруссии, ранее рассказала канцлер Германии Ангела Меркель. В черный список будут включены новые лица и организации.

Кроме того, 25 мая ЕС решил запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран и осуществлять рейсы в аэропорты стран ЕС.

Это произошло после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Протасевич был задержан. Глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал международного расследования инцидента с вынужденной посадкой воздушного судна.

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