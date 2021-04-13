В Белоруссии запретили Nivea

Власти Белоруссии запретили ввоз части продукции немецкой косметической компании Nivea, отказавшейся спонсировать чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Минске и Риге. Об этом пишет агентство БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

«Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся в том числе продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что импортеры неоднократно нарушали порядок маркировки продукции, действующий на территории Таможенного союза России и Белоруссии.

Как утверждается, упаковка не содержала данных об организации, уполномоченной производителем на прием жалоб и претензий. Также название продукции не соответствовало ингредиентному составу.

Запрет коснулся не только Nivea. Минздрав Белоруссии запретил к ввозу в страну около трех тысяч единиц парфюмерно-косметической продукции разных производителей.

Nivea значилась одним из спонсоров чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в мае-июне 2021 года в Минске и Риге. Однако в январе компания наряду с другими спонсорами отказалась от сотрудничества в рамках турнира с Международной федерацией хоккея, ссылаясь на многочисленные случаи нарушения прав человека во время протестов после прошлогодних выборов президента. После этого все игры чемпионата были перенесены в столицу Латвии.