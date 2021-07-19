Белоруссия приготовилась дать ответ на «гибридную войну» со стороны Запада

Белоруссия должна быть готова дать ответ на «гибридную войну» со стороны Запада, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей. Его слова приводит БЕЛТА.

По его словам, ситуация резко изменилась в последний год, когда Запад развязал против Белоруссии финансово-экономическую агрессию. Сложившаяся ситуация требует от руководства республики «оперативных и продуманных многоплановых ответов на перспективу».

Вместе с тем министр отметил, что любые вызовы всегда несут с собой и новые возможности и призвал к развитию отношений с Россией и Китаем, которые назвал основными стратегическими партерами страны.

Ранее Макей заявил о попытках внешних сил сделать из Белоруссии «вторую Украину». По словам министра, Россия превращается в мощную мировую державу, что абсолютно неприемлемо для Запада. С этой целью вокруг нее и создается пояс из недружественных стран. «И все события, которые происходили в Белоруссии, являются следствием вот этого геополитического столкновения. Мы просто оказались на этом разломе, скажем так, в неподходящее время», — добавил он.