В Белоруссии приготовились возместить ущерб от санкций за счет России

Белоруссия рассчитывает, что за счет поддержки из России ей удастся возместить возможный ущерб от санкций Запада, заявил премьер-министр страны Роман Головченко. По его словам, работа над совместным планом двух государств для противостояния санкциям уже началась, передает БЕЛТА.

Суть мер, которые стороны приготовились принять, он раскрывать не стал, объяснив это чувствительностью темы и вниманием тех, кто «заинтересован в наращивании санкционного давления». В целом же план предполагает помощь со стороны России.

«Это касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской системы, страхования заключаемых нами сделок. Поэтому у нас нет сомнений, что в этой части поддержка России полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции вводит. Это выгодно и Российской Федерации — мы работаем на взаимовыгодных условиях», — подчеркнул Роман Головченко.

15 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что после встречи глав двух государств будут проработаны вопросы помощи Минску на фоне санкций. Ранее о работе над планом противодействия ограничениям говорила и пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Путин и Лукашенко провели встречу 13 июля. Известно, что Минску окажут кредитную поддержку, ее точные объемы еще предстоит определить.