Президент России Владимир Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией. Его слова в эфире телеканала «Россия 24» передает РИА Новости.

Как пояснил президент, Союзное государство не является государством в прямом смысле. По его словам, это просто определенный уровень интеграции при полном сохранении суверенитета. Он также сравнил Союзное государство с Евросоюзом и указал на то, что там уровень интеграции «гораздо более глубокий».

Белоруссия планирует завершить экономическую интеграцию с Россией к 1 января 2022 года. В частности, планируется создать общие рынки энергоресурсов и транспорта, унифицировать налоговое и таможенное законодательство, а также перейти к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.