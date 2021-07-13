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Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией

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Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Владимир Путин пояснил, что значит понятие Союзного государства с Белоруссией

Президент России Владимир Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией. Его слова в эфире телеканала «Россия 24» передает РИА Новости.

Как пояснил президент, Союзное государство не является государством в прямом смысле. По его словам, это просто определенный уровень интеграции при полном сохранении суверенитета. Он также сравнил Союзное государство с Евросоюзом и указал на то, что там уровень интеграции «гораздо более глубокий».

Белоруссия планирует завершить экономическую интеграцию с Россией к 1 января 2022 года. В частности, планируется создать общие рынки энергоресурсов и транспорта, унифицировать налоговое и таможенное законодательство, а также перейти к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.

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