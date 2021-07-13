Лукашенко встретится с Путиным в Санкт-Петербурге

Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко встретятся 13 июля в Санкт-Петербурге

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу 13 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

На встрече главы государств обсудят вопросы сотрудничества в различных сферах и международной проблематики. Отмечается, что самолет Лукашенко сейчас готовится к вылету с аэродрома в Витебской области. Сведений о длительности визита белорусской президента и подписании каких-либо документов на грядущей встрече пока не поступало.

По данным канала, президенты договорились об очной встрече в ходе телефонных переговоров еще 1 июля. При этом официальной информации о готовящемся визите со стороны Кремля не поступало.

Последняя встреча Лукашенко и Путина состоялись в Сочи в пятницу, 28 мая, и продлились несколько дней. В частности, президенты согласовали перечисление второй части транша в 500 миллионов долларов по госкредиту, который Москва предоставила Минску в 2020 году, а также обсудили авиаперевозки и двустороннее партнерство.

Позже лидеры двух стран приняли совместное участие в Форуме регионов, который состоялся в онлайн-формате 1 июля. Мероприятие было посвящено сотрудничеству России и Белоруссии в вопросах цифровизации. На нем также присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета республики (верхняя палата белорусского парламента — прим. «Ленты.ру») Наталья Кочанова.

До середины 2020 года Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» Москвы, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.

После начала массовых протестов в стране Лукашенко смягчил риторику и предложил углубить экономическую и военную интеграцию с Москвой, однако от предложений войти в состав России или создать новые наднациональные органы власти отказался. «Мир настолько изменился, что было бы просто глупо даже работать в этом направлении», — заявлял президент Белоруссии.