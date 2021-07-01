Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «тающем» суверенитете Украины. Видео его выступления на Форуме регионов России и Белоруссии опубликовано в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Лукашенко поблагодарил президента Владимира Путина и всех россиян «за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Беларуси».

«Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Пусть простят нас южане, ну, так уж случилось, поэтому мы вынуждены об этом вспоминать и говорить не единожды. От этого страдают только люди, и мы не можем допустить разрыва братских связей между народом», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что Путин во время прямой линии «здорово сказал об этом». «Украинский народ ни в чем не виноват. Это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе. Ну, что поделать, коль руководство нашей братской Украины пошло другим путем?» — заключил президент Белоруссии.

Накануне Путин заявил, что Украина не является недружественной России страной. По его словам, украинцы и русские — один народ.

Отношения Киева и Минска испортились в прошлом году. В Белоруссии были задержаны бойцы российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, некоторые из которых оказались украинскими гражданами и воевали в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, но задержанные вернулись в Россию. Кроме того, Минск не раз обвинял Украину в причастности к массовым протестам против Лукашенко.