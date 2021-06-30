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Путин отказался считать Украину недружественной страной

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Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Украина не является недружественной России страной, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале Первого канала.

«Потому что я не считаю, что украинский народ недружественный. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз», — ответил Путин на соответствующий вопрос.

По его мнению, украинцы и русские являются одним народом. При этом глава государства отметил, что руководство Украины — «явно недружественное».

В мае правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. При этом в Госдуме предлагали добавить туда еще три государства: Грузию, Украину и Польшу.

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