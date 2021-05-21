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Жириновский предложил расширить список недругов России на три государства

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложил расширить список недружественных стран на три государства и включить туда Грузию, Украину и Польшу. Кроме того, политик предложил ввести санкции против отдельных лиц.

«Санкции персональные, что определенные лица не могут приезжать в Россию. Посмотреть, кто делает клеветнические заявления против России, кто нам мешает, и их вставлять в этот список. Много не надо, но 5-6 стран можно. Список человек 50. Со всего мира собрать тех, кто клевещет на Россию или по-хамски ведет», — сказал Жириновский и добавил, что также посольству Соединенных Штатов необходимо отказать в аренде Спасо-хауса в Москве.

Перечень «недругов» России был опубликован 14 мая на официальном портале правовой информации. Туда попали США и Чехия. Это произошло на фоне ухудшения отношений Москвы с Вашингтоном и Прагой.

Затем замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о возможном расширении списка недружественных стран. По его словам, для этого Москва должна смотреть на реальное положение дел. Так, риторику Вашингтона и Праги Рябков считает «наиболее оголтелой», — потому они и попали в список недружественных стран.

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