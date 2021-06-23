На Украине предложили прекратить отношения с Белоруссией

Группа украинских депутатов от партий «Европейская солидарность», «Голос» и парламентской группы «За будущее» предложили правительству прекратить любые отношения с Белоруссией, за исключением контактов по беженцам и политическим заключенным. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным агентства, соответствующий законопроект уже поступил в Верховную Раду. Он предполагает законодательно утвердить непризнание официальных итогов президентских выборов в Белоруссии в 2020 году и признать режим главы государства Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.

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Отмечается, что инициатива после принятия позволит парламенту официально призывать к санкциям против Минска и вводить меры по поддержке белорусской оппозиции и пострадавших от репрессий. В правительстве и Министерстве иностранных дел (МИД) Украины предложенные меры пока не комментировали.

Ранее несколько депутатов Верховной Рады потребовали возбудить уголовное дело против Лукашенко за сотрудничество с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Они направили соответствующее обращение в Генпрокуратуру, его поддержали все фракции, за исключением «Оппозиционной платформы — За жизнь».

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. Большинство европейских государств не признали его официальных итогов и ввели против Минска персональные и экономические санкции.