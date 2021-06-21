Украинские депутаты потребовали возбудить дело против Лукашенко

Депутаты Верховной Рады Украины потребовали возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Радыё Свабода» (подразделение издания «Радио Свобода», включенного в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

«Мы обратились в Генеральную прокуратуру по фактам преступлений, в том числе и по [экс-главреду Telegram-канала NEXTA Роману] Протасевичу, когда Лукашенко фактически признал так называемые ЛНР и ДНР легитимными режимами и разрешил следственные действия квазиспецслужбами этих образований», — заявила депутат фракции «Голос» Юлия Клименко.

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Она добавила, что белорусский лидер «должен отвечать согласно международному праву как за преступления перед собственным народом, так и за признание оккупационных режимов» на территории Украины.

Депутат рассказала, что обращение в Генпрокуратуру поддержали представители всех фракций, кроме «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Протасевич был задержан в Минске 23 мая. Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице после сообщения о бомбе на борту. Блогера обвиняют в организации массовых беспорядков.

Вскоре Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что Протасевич в составе украинского батальона «Азов» участвовал в обстрелах населенных пунктов. Представители ЛНР допросили бывшего главреда NEXTA в Минске. Посольство Украины обратилось к Белоруссии за официальными объяснениями.