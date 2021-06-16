Украина отреагировала на допрос Протасевича прокуратурой ЛНР

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на сообщение генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) о допросе бывшего главного редактора белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает УНИАН.
Пресс-секретарь МИД Олег Николенко заявил, что территорию ЛНР контролирует Россия, поэтому никакой генпрокуратуры ЛНР не может быть по определению.
«Сообщение о проведении "следственных действий" в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какую-то псевдосубьектность. Это лишь подтверждает, что операция по принудительной посадке самолета Ryanair и задержанию Протасевича разыграна по российскому сценарию», — сказал Николенко.
Посольство Украины в Белоруссии обратилось к властям за официальными объяснениями.
По словам Николенко, Россия не упускает шанса лишить Белоруссию суверенитета и втянуть ее в свою геополитическую повестку дня. Все это усиливает риски для Украины.
Ранее генпрокуратура ЛНР заявила, что допросила Протасевича в Минске и убедилась в его причастности к убийствам мирных жителей Донбасса. По данным следствия, летом 2014 года он вступил в украинский батальон «Азов» и участвовал в боевых действиях. Сам Протасевич утверждал, что ни разу не был в зоне боевых действий.