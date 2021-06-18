На Украине призвали разорвать дипломатические отношения с Белоруссией

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о разрыве дипломатических отношений Украины с Белоруссией. Поводом к заявлению стали «провокационные действия» президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.

Возмущение депутатов вызвало разрешение правительства Белоруссии, выданное прокуратуре самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на проведение следственных действий в отношении задержанного в Минске главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

«Де-факто это означает признание так называемых Донецкой и Луганской народных республик и сотрудничество с террористами», — пояснили в парламенте.

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В документе предлагается полностью расторгнуть все договоренности о дипломатических отношениях двух стран, за исключением взаимодействия по вопросам беженцев и политзаключенных. Также авторы постановления призвали международные организации признать режим Лукашенко незаконным и угрожающим мировой безопасности.

16 июня пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенкозаявил, что территорию ЛНР контролирует Россия, поэтому никакой генпрокуратуры ЛНР не может быть по определению.

Ранее Генеральная прокуратура ЛНР заявила, что допросила Протасевича в Минске и убедилась в его причастности к убийствам мирных жителей во время вооруженного конфликта в Донбассе. По данным следствия, летом 2014 года он вступил в украинский батальон «Азов» и участвовал в боевых действиях.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройство на борту. Создателя NEXTA обвиняют в организации массовых беспорядков.