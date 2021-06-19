Лукашенко заявил об отказе Белоруссии принимать самолеты с Украины

Белоруссия откажется принимать самолеты с Украины после того, как Киев решил не допускать белорусские самолеты в свое воздушное пространство. Об этом в субботу, 19 июня, заявил президент страны Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты», — заявил белорусский лидер.

26 мая власти Украины приняли решение прекратить авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с посадкой в Минске самолета компании Ryanair, летевшего 23 мая из Афин в Вильнюс. Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После этого белорусские силовики задержали двоих пассажиров: создателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку.

Киев выразил готовность предоставить воздушное пространство иностранным авиакомпаниям, чтобы они могли прокладывать курс своих самолетов вокруг территории республики.