Украина отказалась считать санкциями прекращение авиасообщения с Белоруссией

Власти Украины отказались считать санкциями прекращение авиасообщения с Белоруссией. Об этом заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко, передает «Интерфакс — Украина».
«Это не санкции. Это постановление правительства Украины. Мы защищаем граждан Украины, которые путешествуют над другими странами», — сказал Тимошенко.
Украина прекратила авиасообщение с соседней республикой 26 мая. Решение было принято из-за инцидента с самолетом Ryanair, летевшим 23 мая из Афин в Вильнюс. Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После этого белорусские силовики задержали двоих пассажиров: создателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку.
Минск направлял в Киев ноту протеста из-за решения прекратить авиасообщение. В украинском МИД ответили, что политика белорусских властей представляет опасность для всего мира.
При этом бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал запрет на полеты помощью президенту Александру Лукашенко. По его словам, такая мера помешает приехать в Белоруссию «свободным проевропейским людям», которые могли бы «помочь белорусскому народу в борьбе за свободу».