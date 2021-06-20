На Украине испугались нападения Белоруссии

На Украине испугались нападения со стороны Белоруссии и призвали создать войска территориальной обороны на такой случай. Об этом заявил бывший замсекретаря Совета безопасности Украины (СНБО), экс-заместитель командующего Силами спецопераций генерал ВСУ Сергей Кривонос в беседе с изданием «Украинский тиждень».

«Сейчас ВСУ и так истощены длительным противостоянием с Россией, и просто нет возможности "забирать" из них какое-то количество людей», — объяснил Кривонос.

По его словам, в настоящее время Нацгвардия не может защитить инфраструктуру страны. Для этих целей необходимы силы территориальной обороны, которые нужно сформировать не из регулярных сил.

«Есть белорусско-украинская граница — 1086 километров, о которой мы четко понимаем, что это граница с союзниками России в борьбе против нас. Через эту границу из Белоруссии на территорию Украины могут быть выведены до 200 групп спецназовцев. Кто им будет противостоять, пока армия на войне?» — задался вопросом Кривонос

Ранее председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил о необходимости укрепить государственную границу с Белоруссией из-за возможных угроз национальной безопасности. По словам главы ведомства, речь идет как об усилении системы охраны, в том числе подразделений быстрого реагирования, так и строительстве инженерно-технических сооружений.