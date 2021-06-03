Украина захотела укрепить границу с Белоруссией

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил о необходимости укрепить государственную границу с Белоруссией из-за возможных угроз национальной безопасности. Сообщение об этом появилось на сайте МВД республики.

По словам главы ведомства, речь идет как об усилении системы охраны, в том числе подразделений быстрого реагирования, так и строительстве инженерно-технических сооружений. «Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения», — пояснил Дейнеко. При этом он подчеркнул, что в настоящее время ситуация на границе остается стабильной.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным об открытии на границах с Украиной пунктов вакцинации от COVID-19 для украинцев, поляков и литовцев. По его словам, несмотря на «неприличное поведение» Киева, многие его жители хотели бы получить вакцину «Спутник V», а не западные препараты.

В Министерстве иностранных дел Украины расценили заявление Лукашенко как «элемент гибридной войны» и подчеркнули, что не позволят своим гражданам использовать российские вакцины.