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В Кремле анонсировали помощь Минску на фоне «удушающих санкций»

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о помощи Минску из-за санкций Запада

После встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будут проработаны вопросы помощи Минску на фоне санкций, анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Действительно, вопросы поддержки Белоруссии на фоне таких удушающих санкций, они фигурировали на повестке дня. Даны поручения правительствам, которые работают в этом плане», — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщала, что после переговоров глав государств будет выработан совместный план противодействия санкциям.

Путин и Лукашенко провели встречу 13 июля. Они обсуждали ситуацию в экономике и в сфере международных отношений. В частности, было решено, что цена на российский газ в следующем году для Минска останется на уровне этого года. Белоруссии также окажут кредитную поддержку из-за налогового маневра, ее точные объемы еще предстоит определить.

Лукашенко на встрече с Путиным признал, что страна выдерживает санкции благодаря связям с Россией. Отношения Минска с Западом резко ухудшились после экстренной посадки самолета RyanAir, когда был задержан находившийся на борту воздушного судна бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В отношении Белоруссии был принят ряд санкций, которые ударили по важным для страны направлениям экономики.

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