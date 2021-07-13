Путин и Лукашенко договорились о цене на газ

Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о цене на газ для Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о цене на газ для республики в этом году. Стоимость не будет индексирована и сохранится. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», — прокомментировал Песков.

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Также представитель Кремля сообщил, что стороны также договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром. О каком именно объеме идет речь, он не уточнил. Еще Песков добавил, что в ходе переговоров лидеры двух стран провели обстоятельный разговор. «Выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика», — уточнил он.

Ранее Путин сказал о надежности Белоруссии. По его словам, несмотря на санкции, республика обслуживает все кредиты и сокращает внешний долг.

Цена газа для Белоруссии в 2020 году находилась на уровне 127 долларов за тысячу кубометров. В начале 2021 года Лукашенко говорил, что стоимость топлива составит 128,5 доллара за тысячу кубов.

Нынешние переговоры Путина и Лукашенко прошли в Санкт-Петербурге и продлились более пяти часов.