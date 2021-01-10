Лукашенко назвал цену российского газа для Белоруссии в 2021 году

В 2021 году газ из России будет стоить для Белоруссии 128,5 доллара за тысячу кубов. Такую цену назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1», передает «Интерфакс».

«Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой», — добавил глава государства.

Вместе с тем он отметил, что не намерен поднимать вопрос снижения цены с президентом России.

В сентябре, когда начались переговоры с российским руководством по поводу протестов в Белоруссии, цен на газ и нефть, предоставления кредита в размере 1,5 миллиарда долларов, Лукашенко заявил, что расширение сотрудничества с ЕС и США стало следствием непонимания со стороны России.