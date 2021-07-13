Путин оценил надежность Белоруссии

Белоруссия, несмотря на санкции, обслуживает все кредиты и сокращает внешний долг. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко, пишет ТАСС.

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По оценке Путина, Белоруссия является надежным партнером. Президент России добавил, что товарооборот между двумя странами растет. В этом году показатель увеличился на 37 процентов. Кроме того, республика на 2,5 процента сократила внешний долг.

Встреча президентов Белоруссии и России проходит в Константиновском дворце. Как уточнили в пресс-службе белорусского лидера, главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, а также международную проблематику.

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко прошла 28 мая в Сочи. Во время нее президенты договорились о перечислении второй части транша в 500 миллионов долларов по государственному кредиту, который Россия предоставила Белоруссии в 2020 году.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P предсказало Белоруссии полную зависимость от российских денег. По их мнению, санкции пока оказывают ограниченный эффект на национальную экономику республики, хотя и затрагивают широкий круг секторов.