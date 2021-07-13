Начались переговоры Путина и Лукашенко

В Санкт-Петербурге начались переговоры президентов России и Белоруссии Путина и Лукашенко

В Санкт-Петербурге начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Главы двух государств намерены обсудить вопросы сотрудничества в различных сферах и международной проблематики.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что 13 июля в Санкт-Петербурге пройдут переговоры президентов. Информации о том, сколько продлится встреча и будут ли подписаны какие-либо документы, пока нет.

Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась 28 мая в Сочи и продлилась несколько дней. В частности, во время нее президенты успели договориться о перечислении второй части транша в 500 миллионов долларов по государственному кредиту, который Россия предоставила Белоруссии в 2020 году. Кроме этого, на повестке встречи также оказались авиаперевозки и двустороннее партнерство стран.