Переговоры Путина и Лукашенко завершились

В Петербурге завершились переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко

В Санкт-Петербурге завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча продлилась более пяти часов. Президенты беседовали в Константиновском дворце в Стрельне. Темами разговора стали ситуации в экономике и сфере международных отношений.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пожаловался Путину на террор со стороны противников своего режима и пообещал наказать их «в серьезной форме».

Он добавил, что в Белоруссии начали вести активную борьбу против действующих на территории страны прозападных СМИ, а также некоммерческих и неправительственных организаций.

Лукашенко также признал, что Минск выдерживает санкции со стороны Запада благодаря тому, что страна сохранила все традиционные экономические и кооперационные связи с Россией.