Лукашенко рассказал Путину про борьбу Белоруссии с прозападными СМИ и НКО

В Белоруссии начали вести активную борьбу против действующих на территории страны прозападных СМИ, а также некоммерческих и неправительственных организаций (НКО и НПО). Об этом президент страны Александр Лукашенко рассказал российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

По словам Лукашенко, все эти организации финансировались извне и под маской демократии пытались расколоть гражданское общество Белоруссии.

«Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот вот террор», — заявил политик.

Он добавил, что снисходительное отношение к сотрудничеству с такими СМИ и НКО со стороны белорусских властей привело к прямой угрозе национальной безопасности государства со стороны внешних сил, которые посредством организованной террористической деятельности хотели устроить в Белоруссии государственный переворот.

Ранее Лукашенко также рассказал про террор со стороны противников своего режима. По его мнению, многие протестующие перешли к индивидуальному террору против людей, «которые выступали за государство».

Встреча Путина и Лукашенко проходит 13 июля в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждают международную проблематику и вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах. Никаких сведений о проведении переговоров до момента вылета белорусского президента в Россию опубликовано не было.