Лукашенко рассказал о невыносимой ситуации в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о невыносимой жаре в Минске по прилете в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

«У нас невыносимо! У нас уже утром в восемь было плюс 30 градусов. В тени!» — подчеркнул он.

Погодную обстановку в Санкт-Петербурге Лукашенко назвал терпимой.

Глава Белоруссии прибыл в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Планируется, что лидеры двух государств обсудят международную проблематику и вопросы сотрудничества в различных сферах. Информации о длительности встречи и подписании каких-либо документов пока нет.

Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась 28 мая в Сочи и продлилась несколько дней. В частности, во время нее президенты успели договориться о перечислении второй части транша в 500 миллионов долларов по госкредиту, который Россия предоставила Белоруссии в 2020 году. Кроме этого, на повестке встречи также оказались авиаперевозки и двустороннее партнерство стран.