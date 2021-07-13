Лукашенко прибыл в Петербург для встречи с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на рабочую встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, где пройдет его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Сообщалось, что главы двух государств намерены обсудить вопросы сотрудничества в различных сферах и международной проблематики.

О том, что переговоры президентов состоятся ранее подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Информации о том, сколько продлится встреча и будут ли подписаны какие-либо документы, пока нет.

Последняя встреча Лукашенко и Путина состоялись в Сочи в пятницу, 28 мая, и продлились несколько дней.