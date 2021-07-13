Лукашенко пожаловался на террор со стороны несогласных белорусов

Александр Лукашенко пожаловался на индивидуальный террор со стороны противников его режима

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался президенту России Владимиру Путину на террор со стороны противников своего режима и пообещал наказать их «в серьезной форме». Его слова цитирует Telegram-канал агентства БЕЛТА.

По словам политика, после подавления массовых выступлений несогласных с итогами президентских выборов 2020 года белорусов, многие протестующие перешли к индивидуальному террору против людей, «которые выступали за государство». «Мерзавцы подбирают время, атакуя жилье одного из лидеров среди депутатов, партии, когда дети там. Пытаются надавить, запугать», — заявил Лукашенко.

Он не раскрыл деталей описанного инцидента и не назвал фамилий пострадавших, однако заверил, что поимка исполнителей — всего лишь вопрос времени. «Мы всех их вычислим. И найдем, привлечем к ответственности», — сказал белорусский лидер.

Встреча Путина и Лукашенко проходит 13 июля в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждают международную проблематику и вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах. Никаких сведений о проведении переговоров до момента вылета белорусского президента в Россию опубликовано не было.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.

Лукашенко счел демонстрации попыткой государственного переворота и обвинил западные страны в его организации. Евросоюз и США ответили на это экономическими санкциями в адрес белорусского режима. Большинство оппозиционеров были вынуждены покинуть страну.