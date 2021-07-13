Лукашенко признал силу России в условиях западных санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что Минск выдерживает санкции со стороны Запада благодаря тому, что страна сохранила все традиционные экономические и кооперационные связи с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление белорусского лидера на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Лукашенко отметил силу России в условиях санкций и то, что белорусская экономика «очень серьезно привязана к российской». Президент добавил, что республике удалось сохранить промышленность, а «кое-где и добавить благодаря инвестициям Российской Федерации».

Белорусский лидер также подчеркнул, что, хотя Минск в настоящее время принимает меры по диверсификации внешней торговли, связи с Западом и раньше не играли решающей роли в экономике страны. «Вот они ввели против МАЗа и БелАЗа санкции, а торговля [одного из этих предприятий с ЕС] — 3,3 миллиона долларов, а другого предприятия — 4 миллиона долларов», — сказал политик.

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия старается выполнять свои обязательства по кредитам. Путин в свою очередь отметил, что, несмотря на внешние факторы, Минск обслуживает все кредиты, и в этом смысле является надежным и стабильным партнером.

Белоруссия в июне получила второй транш от России в размере 500 миллионов долларов. В сентябре 2020 года Владимир Путин на встрече с Лукашенко заявлял, что Москва выдаст Минску обещанный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

В июне текущего года в исследовании рейтингового агентства S&P Global говорилось, что ужесточение санкций Запада против Белоруссии может привести к усилению зависимости республики от России, а также, что Минск будет вынужден пойти на политические уступки Москве, от которых раньше отказывался.