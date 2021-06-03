Лукашенко допустил строительство второй АЭС в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил строительство в стране второй атомной электростанции (АЭС). Об этом он заявил, принимая с докладом о состоянии и развитии энергетического комплекса страны заместителя премьер-министра Юрия Назарова, помощника главы государства Александра Косинца и министра энергетики Виктора Каранкевича. Отрывок встречи публикует Telegram-канал «Пул Первого».

«Надо будет — построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: "Ах, станция, безопасность и прочее". А сами запланировали строительство станций», — отметил глава государства.

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Он попросил докладчиков «не дергаться и не париться» по поводу лишней энергии. «Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии», — заключил он.

Ранее председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков заявил, что в перспективе в республике необходимо будет построить вторую и третью АЭС. По его словам, через 3-5 лет мощностей одной атомной станции будет не хватать.

О возможном строительстве второй АЭС Лукашенко впервые заявил в ноябре, объяснив, что таким образом страна покончит с зависимостью от углеводородов. Первую станцию, построенную на российский кредит в десять миллиардов долларов, глава Белоруссии назвал счастьем и подарком.

На церемонии запуска энергоблока он повторил свою идею и объявил республику ядерной державой. По мнению Лукашенко, после начала работы АЭС в страну должны потечь «самые передовые технологии», причем не только в энергетику, начнут развиваться инновации и наукоемкие производства.