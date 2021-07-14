В Кремле не смогли назвать объем помощи Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог назвать объем кредитной поддержки, который будет оказан Белоруссии из-за налогового маневра. По его словам, точные параметры только предстоит определить, сообщает РИА Новости.

Накануне он рассказал, что президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Санкт-Петербурге договорились о помощи Минску. Однако сегодня Песков пояснил, что конкретная информация появится в ближайшее время.

Представитель Кремля подчеркнул, что работа по этому вопросу ведется постоянно — и двухсторонняя, и по линии правительств, в том числе этим заняты премьеры обеих стран.

Также накануне Песков сообщил, что сторонам удалось договориться о цене на газ для республики. В 2021 и 2022 годах она не изменится, индексация не планируется.

До этого сам Путин указал, что Белоруссия является надежным кредитором, и несмотря на санкции, обслуживает все кредиты и сокращает внешний долг.

Отметим, что сокращение внешнего долга Белоруссии наблюдается только в последние полгода, что связано с ростом выплат по кредитам и невозможностью новых займов. По сравнению с началом 2020 года внешний долг вырос на миллиард долларов.

На этом фоне Минск намерен разместить в России облигации на 100 миллиардов российских рублей, что станет вынужденной формой займа из-за невозможности получить средства в Европе.