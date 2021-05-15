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Белоруссия разместит в России облигации на 100 миллиардов российских рублей

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Фото: Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости

Минск разместит в России облигации на 100 миллиардов российских рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Правительству страны поручено осуществить в 2021-2023 годах привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств со сроком обращения не менее 1 092 дней.

Указ издан «с целью рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь».

По состоянию на 1 декабря 2020 года госдолг Белоруссии достиг 22,8 миллиарда долларов, это 36,2 процента ВВП. Большая часть новых заимствований идет на погашение и реструктуризацию имеющейся задолженности, а не на развитие экономики.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), по линии которого Россия предоставила Белоруссии последний заем в размере миллиарда долларов, настаивал на сокращении директивного кредитования. Страна занималась этим четыре года, но в 2020-м откатилась обратно.

Ранее 15 мая стало известно, что Лукашенко в третий раз с начала года собирается приехать в Россию. Точная дата визита не раскрывается, но, по словам источников, она состоится до начала лета.

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