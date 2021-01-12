Белорусская экономика провалила цель стать более эффективной

Объем директивного кредитования в Белоруссии в 2020 году составил 2,4 миллиарда белорусских рублей (70 миллиардов российских рублей), хотя предполагалось, что он не превысит 740 миллионов. Об этом говорится в постановлении правительства республики, опубликованном на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Директивными называются кредиты, которые на льготных условиях даются предприятиям, отдельной отрасли или населению. Такой вид займов считается признаком неэффективности экономики, поскольку, по сути, он представляет собой искусственную поддержку убыточных предприятий, неспособных приносить прибыль.

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В Белоруссии старались отказаться от подобной практики, но безуспешно. В частности, год назад зампред Нацбанка Сергей Калечиц отмечал, что цель по уходу от директивного кредитования близка к провалу.

В 2020 году из общей суммы на кредиты предприятиям машиностроительного комплекса потрачено 1,85 миллиарда белорусских рублей, еще 500 миллионов пошло сельскому хозяйству. Ранее предполагалось, что уже в 2021 году в республике останется только экономически эффективный кредит, но позднее помощь продлили как минимум на 2021-22 годы.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), по линии которого Россия предоставила Белоруссии последний заем в размере миллиарда долларов, настаивал на сокращении директивного кредитования. Страна занималась этим четыре года, но в 2020-м откатилась обратно.

По состоянию на 1 декабря 2020 года госдолг Белоруссии достиг 22,8 миллиарда долларов, это 36,2 процента ВВП. Большая часть новых заимствований идет на погашение и реструктуризацию имеющейся задолженности, а не на развитие экономики.