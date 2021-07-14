Россия и Белоруссия разработают план против санкций

Правительствам Белоруссии и России поручили разработать план противодействия санкциям. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, ее слова приводит РИА Новости.

«Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям», — так она прокомментировала итоги встречи глав двух стран. Эйсмонт добавила, что также обсуждался вопрос о снятии оставшихся барьеров для поставок белорусской продукции.

Ранее в июле в Санкт-Петербурге прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В частности, они договорились о цене на газ для республики в этом году. Стоимость не будет проиндексирована и останется на прежнем уровне.

Также стороны договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром. Позднее, комментируя этот вопрос, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что размер этой поддержки пока не определен. По его словам, точные параметры только предстоит определить.