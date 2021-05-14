В Белоруссии предложили ограничить полномочия президента по изданию декретов

В Белоруссии предложили ограничить полномочия президента в части издания декретов. Об этом сообщил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает «Интерфакс-Запад».
Миклашевич на заседании конституционной комиссии рассказал, что из основного закона страны могут исключить положения, согласно которым палата представителей и Совет республики делегируют главе государства законодательные полномочия на издание декретов, имеющих силу закона.
Изменения в конституцию предлагается внести «в целях более полной реализации парламентом законодательной функции», пояснил председатель КС.
В конце апреля конституционная комиссия призвала оставить в Белоруссии президентскую форму правления. По словам Миклашевича, прошедшие 25 лет подтвердили «эффективность, состоятельность и целесообразность функционирования института президентства».
В ноябре 2020 года президент Александр Лукашенко пообещал передать 70-80 процентов полномочий главы государства парламенту, правительству и другим структурам.
Конституционная реформа в Белоруссии была объявлена на фоне массовых протестов с требованием отставки Лукашенко. Референдум по конституции запланирован на начало 2022 года.