В Белоруссии предложили ограничить полномочия президента по изданию декретов

В Белоруссии предложили ограничить полномочия президента в части издания декретов. Об этом сообщил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает «Интерфакс-Запад».

Миклашевич на заседании конституционной комиссии рассказал, что из основного закона страны могут исключить положения, согласно которым палата представителей и Совет республики делегируют главе государства законодательные полномочия на издание декретов, имеющих силу закона.

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Изменения в конституцию предлагается внести «в целях более полной реализации парламентом законодательной функции», пояснил председатель КС.

В конце апреля конституционная комиссия призвала оставить в Белоруссии президентскую форму правления. По словам Миклашевича, прошедшие 25 лет подтвердили «эффективность, состоятельность и целесообразность функционирования института президентства».

В ноябре 2020 года президент Александр Лукашенко пообещал передать 70-80 процентов полномочий главы государства парламенту, правительству и другим структурам.

Конституционная реформа в Белоруссии была объявлена на фоне массовых протестов с требованием отставки Лукашенко. Референдум по конституции запланирован на начало 2022 года.