Бывший СССР
 
Последние новости
Европарламент внес отключение России от SWIFT в проект резолюции
Тайсон анонсировал бой с Ленноксом Льюисом
Европарламент призовет отказаться от нефти и газа из России
Во «ВКонтакте» появилась новая функция
Крупное ДТП в Крыму попало на камеру регистратора
ФСБ уличила собиравшегося дать взятку российского мэра
Россиянку решили депортировать с Бали за рисунок в виде защитной маски на лице
Мужчина чуть не лишился состояния из-за неправильного номера телефона
Американского «убийцу» российского С-400 признали чудом
Новости партнеров
Прослушать новость

Конституционная комиссия призвала оставить Белоруссию президентской республикой

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Конституционная комиссия Белоруссии призвала оставить в республике президентскую форму правления, передает «Интерфакс — Запад».

Председатель комиссии Петр Миклашевич заявил, что прошедшие 25 лет подтвердили «эффективность, состоятельность и целесообразность функционирования института президентства».

«И сегодня нет объективной необходимости менять форму правления в Беларуси на парламентскую или парламентско-президентскую», — добавил он.

28 апреля проходит третье заседание комиссии, на котором рассматриваются предложения об изменении положений основного закона о функциях и полномочиях президента и правительства.

Первое заседание комиссии состоялось 31 марта. Они должны проходить дважды в месяц.

Накануне глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила сроки референдума по конституции — январь-февраль 2022 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Беларуси нет необходимости менять президентскую форму правления – Миклашевич
В Белоруссии подтвердили сроки проведения референдума по конституции
Лукашенко высказался о заставляющей его проводить реформы России
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0726 апреля

Чернобыль накануне катастрофы

Постоянные ЧП и хищения: что происходило на Чернобыльской АЭС до аварии?
09:3926 апреля

Военный радиолог из Белоруссии рассказал о ликвидации аварии на ЧАЭС

09:1226 апреля

На Украине обвинили Россию в желании атаковать из Белоруссии

05:3726 апреля

Украинский журналист возмутился нежеланием жителей Донбасса быть украинцами

Бывший СССР00:0120 марта
Урок ликбеза коммунаров в Бородянской сельскохозяйственной коммуне «Спартак»

«Защитим инородцев от русского держиморды»

Как национализм в Белоруссии и на Украине должен был укрепить СССР, но лишь приблизил его распад
23:5725 апреля

В Белоруссии намекнули на связь советника Байдена с подготовкой госпереворота

22:3825 апреля

Кравчук анонсировал исторический шаг по установлению мира в Донбассе

21:3625 апреля

Подозреваемые в подготовке покушения на Лукашенко признали вину

Бывший СССР00:0120 февраля

Мягкий агрессор

Как Филипп Киркоров стал главной «русской угрозой» для прибалтийских стран
19:2225 апреля

Стало известно о ранении двух российских миротворцев в Нагорном Карабахе

17:0425 апреля

Украинский дипломат рассказал об альтернативе разрыву дипотношений с Россией

16:3925 апреля

В Казахстане россиянин покончил с собой при штурме его квартиры полицейскими

Россия
Россия начала производство первых в мире тестов «4 в 1» на ВИЧ, гепатиты и сифилис
«Трупик в колонии никому не нужен»
Что ждет больного за решеткой? Анонимный рассказ врача о тюремной медицине
Миллионер из Жуковки сломал нос жене во время ссоры из-за гольфа
«Адреналин — он держит тебя тут»
Самые страшные трагедии в истории СССР и России глазами врачей скорой помощи
Владелец московской иномарки накопил штрафов на 2 миллиона рублей
Саве срочно нужна помощь, иначе он потеряет ногу«Нечаянный удар по колену перевернул всю жизнь»
Срочная операция спасет 13-летнему Савелию ногу. Ему нужна ваша помощь
Мишустин сообщил о преодолении самого острого этапа пандемии в России
Все материалы
Мир
Джо Байден«Наступает время испытаний»
Трамп уступил России в битве за Ближний Восток. Как Байден намерен исправить его ошибки?
Людской товар
В арабских странах веками процветало рабство. Почему его не искоренили до сих пор?
Белые страдания
Модные бренды публично осуждают рабство. Почему они до сих пор используют труд невольников в Китае?
Последствия взрывов складов боеприпасов в ВрбетицеРоссия выслала 20 чешских дипломатов
Взрывы, работа на спецслужбы и розыск диверсантов из России — из-за чего поссорились Москва и Прага
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
Курс евро упал ниже 90 рублей
Владимир БрынцаловИск за иском
Чем прославилась девелоперская компания Владимира Брынцалова
Медведев объяснил принцип движения в сторону четырехдневки
В России резко вырос уровень коррупции
На вес золота
Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
Moody’s сохранил кредитный рейтинг «Роснефти» на инвестиционном уровне Baa3
Радиация против страха
35 лет после Чернобыльской катастрофы не прошли бесследно. Но есть и позитивный опыт
Все материалы
Силовые структуры
«Это убийство похоже на ритуальное»
Почему дело о загадочной смерти красноярских школьников не могут раскрыть уже 16 лет
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
«Мы живем в условиях холодной войны»
Генерал ФСБ — о том, к чему приведет противостояние спецслужб России и Запада
«Они угрожали потерпевшим и свидетелям»
Как банда криминального авторитета держала в страхе целую воинскую часть на Алтае
Все материалы
Наука и техника
«Это только усугубит неравенство»
 
«Париж будет наш или его не будет вовсе»
Чему Ленин и Сталин научились у восставших французов
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Бэттлинг Нельсон и Эд Волгаст«Все было пропитано кровью»
Самый жестокий боксерский бой длился 40 раундов. Бойцы покалечили друг друга и сошли с ума
«Он был Аленом Делоном нашего футбола»
Почему главный секс-символ советского спорта умер в нищете и одиночестве
Ненависть без страха
Суперпринципиальный матч МЮ с «Лидсом» и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
Лучшие футбольные клубы Европы создали Суперлигу
Что известно о новом турнире для лучших команд мира и почему против него выступает УЕФА?
Все материалы
Культура
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Оркестр, балет и лабрадор
«Современник» отметил 65-й день рождения премьерой «Театра» Сомерсета Моэма
Все материалы
Интернет и СМИ
Ургант нашел плюсы в возможном замедлении YouTube
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
Эксперты заявили о кибератаках из США в дни акций в поддержку Навального
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Россиянка сняла порно со своими детьми и попала под арест
Владислав Иванов (Лелуш)«Он истощен. Это больше не смешно»
Россиянин случайно стал звездой в Китае и оказался в плену у продюсеров. Как его пытаются спасти?
Блогерша узнала тайное увлечение возлюбленного и рассталась с ним
Все материалы
Ценности
Женщины купили косметику в популярном магазине и остались с аллергией на лице
Подарок из рая
Как рабочий костюм бедняков из прошлого века стал культовой одеждой для всего мира
Женщина нашла дешевый и эффективный способ улучшить вид старой черной обуви
На ценниках Zara обнаружили секретную подсказку по выбору нужного размера
Королева ботокса
Как экс-президент Аргентины обманывала национальный банк ради роскошных домов и нарядов
Обувь украинского политика за сотни тысяч рублей привлекла внимание журналистов
Алекс Концов«Они были там одну минуту, но эта минута стала судьбоносной»
Задержанный за голую съемку на балконе россиянин — о тюрьме в Дубае и судьбе моделей
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Мужчина сбросил 41 килограмм за семь месяцев и назвал три секрета похудения
Крошечная родинка на ноге женщины оказалась раковой опухолью
Муж утонул в океане на глазах у жены через три дня после свадьбы
Эксперты предрекли крах британской монархии после смерти Елизаветы II
Все материалы
В России стартовали продажи нового Volkswagen Golf
Безумные мотоциклы от автомобильных брендов
Dodge с мотором от «Вайпера», Ferrari из Великобритании и другие чудеса
УАЗы будут собирать в Эфиопии
Audi e-tron: Анти-Тесла
Колонка про Audi e-tron в средней полосе: электромобиль для консерваторов
Lotus раскрыл имя нового спорткара
Горные лыжи в компании автогонщика и Mazda CX-30
Секреты успеха в горах и на треке от Бориса Шульмейстера
Hyundai представила «заряженный» кроссовер Kona N
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы