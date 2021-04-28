Конституционная комиссия призвала оставить Белоруссию президентской республикой

Конституционная комиссия Белоруссии призвала оставить в республике президентскую форму правления, передает «Интерфакс — Запад».
Председатель комиссии Петр Миклашевич заявил, что прошедшие 25 лет подтвердили «эффективность, состоятельность и целесообразность функционирования института президентства».
«И сегодня нет объективной необходимости менять форму правления в Беларуси на парламентскую или парламентско-президентскую», — добавил он.
28 апреля проходит третье заседание комиссии, на котором рассматриваются предложения об изменении положений основного закона о функциях и полномочиях президента и правительства.
Первое заседание комиссии состоялось 31 марта. Они должны проходить дважды в месяц.
Накануне глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила сроки референдума по конституции — январь-февраль 2022 года.