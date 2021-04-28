Конституционная комиссия призвала оставить Белоруссию президентской республикой

Конституционная комиссия Белоруссии призвала оставить в республике президентскую форму правления, передает «Интерфакс — Запад».

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Председатель комиссии Петр Миклашевич заявил, что прошедшие 25 лет подтвердили «эффективность, состоятельность и целесообразность функционирования института президентства».

«И сегодня нет объективной необходимости менять форму правления в Беларуси на парламентскую или парламентско-президентскую», — добавил он.

28 апреля проходит третье заседание комиссии, на котором рассматриваются предложения об изменении положений основного закона о функциях и полномочиях президента и правительства.

Первое заседание комиссии состоялось 31 марта. Они должны проходить дважды в месяц.

Накануне глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила сроки референдума по конституции — январь-февраль 2022 года.