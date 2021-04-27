В Белоруссии подтвердили сроки проведения референдума по конституции

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила сроки референдума по конституции, передает «Интерфакс — Запад».

«Разумеется, референдум пройдет в те сроки, которые президент обозначил на Всебелорусском народном собрании — это январь-февраль следующего года. Если говорить о совмещении референдума с местными выборами, то крайняя дата здесь — 16 января», — сказала Ермошина.

По ее словам, о проведении референдума в конце лета 2021 года речи нет (такая информация ранее появилась в сети — прим. «Ленты.ру»). Конституционная комиссия должна завершить работу к осени.

«Сейчас идет подготовка смысловой части, того, что и будет выноситься на референдум», — сказала Ермошина.

Ранее президент Александр Лукашенко сказал, что проект нового основного закона страны будет готов в течение года. Референдум по конституции могут совместить с местными выборами.