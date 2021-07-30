Лукашенко пообещал «сесть и пройтись» по каждой статье Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко остался недоволен представленным на обсуждение проектом Конституции и вернул его на доработку в конституционную комиссию. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

По словам политика, он уже успел ознакомиться с представленными поправками в основной закон, однако результат работы специалистов его не удовлетворил. «Я сегодня вернул все это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие», — сказал Лукашенко.

Глава государства не пояснил, какие конкретно положения проекта вызвали его недовольство, но при этом пообещал «сесть и пройтись» по каждой статье документа вновь. «А потом вынесем на всенародное обсуждение, пусть люди ознакомятся», — заключил он.

Впервые Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию на фоне протестов, охвативших Белоруссию после президентских выборов 9 августа 2020 года. В марте он созвал специальную конституционную комиссию из 36 человек и заявил, что она займется рассмотрением гражданских инициатив к новому проекту.

Позже стало известно, что на референдуме может быть поднят вопрос ограничения срока президентских полномочий, ужесточения возрастного ценза и ценза оседлости. Вместе с тем белорусская оппозиция разработала собственный проект Конституции. Он предполагает переход государства с президентской формы правления на парламентскую, а также существенное расширение гражданских прав.