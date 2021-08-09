Лукашенко рассказал о сыновьях с оружием и предупредил о мировой войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил о протестных акциях после выборов главы республики в августе 2020 года. Об этом он высказался во время «Большого разговора» с журналистами. Трансляция мероприятия доступна в YouTube.

События августа-ноября прошлого года Лукашенко назвал «самыми страшными» для белорусов. По словам президента, тогда «урки, мерзавцы, бандюганы» хотели свергнуть белорусского лидера и сделать нечто нехорошее с его окружением. Глава республики также рассказал, как планировал защищаться от посягательства на свою власть. «У меня трое сыновей, которые прекрасно владеют оружием. А за мной стоят еще несколько сотен преданнейших людей. Таких как я. И нам бы хватило, чтобы навести порядок. Но это была бы кровь. Этого нельзя было допустить», — заявил он.

При этом Лукашенко предупредил, что вмешательство России могло привести к глобальному международному конфликту. «Россия бы что, отступила и потеряла Белоруссию? Да никогда! И началась бы мировая война! А Россия — это ядерная держава!» — подчеркнул белорусский президент.

Ранее Александр Лукашенко объявил о своем скором уходе с поста главы государства. В то же время он призвал не гадать, когда именно это произойдет, и отказался называть имя своего возможного преемника.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года начались массовые протестные акции граждан, несогласных с официальными результатами голосования. Силовики жестко подавляли протесты. Задержаны были десятки тысяч людей, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность. Многие из них рассказывали о пытках и избиениях в изоляторах.