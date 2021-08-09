Политолог объяснил причины провала белорусского протеста

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец объяснил причины провала протестов против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Своим мнением он поделился в интервью с «Лентой.ру».

Болкунец считает, что основными факторами неудачи протестных акций стала поддержка, которую Лукашенко оказала Россия и зачищенное политическое поле Белоруссии.

«Если бы Кремль не помог Лукашенко в финансовом и информационном плане, то его режим уже пришел бы к краху. Причем против него бы выступило прежде всего его ближайшее окружение», — считает Болкунец. Эксперт также пояснил, что Лукашенко зачистил все политическое поле страны, включая как пророссийские, так и прозападные силы.

В середине июля сотрудники правоохранительных органов Белоруссии устроили массовые обыски у оппозиционеров. Силовики пришли к правозащитникам, общественным активистам, политикам и журналистам.

Следственные мероприятия начались на следующий день после того, как Лукашенко заявил о начале борьбы против действующих в стране прозападных СМИ и организаций. По его мнению, они финансировались извне и под маской демократии пытались расколоть гражданское общество Белоруссии.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Лукашенко утверждал, что за ними стоит Запад, который хочет уничтожить Белоруссию.