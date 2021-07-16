В Белоруссии обвинили СМИ и общественные организации в финансировании протестов

Следственный комитет (СК) Белоруссии обвинил ряд негосударственных организаций (НГО) и СМИ в причастности к «теневому движению значительных финансовых средств». Об этом сообщил начальник главного управления СК по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Владимир Шишко, пишет Telegram-канал портала Tut.by.

По его словам, ведомство получило информацию о том, что руководители и сотрудники ряда общественных организаций и СМИ получали такие средства в первую очередь из-за границы. Шишко добавил, что их подозревают в неуплате налогов и финансировании различного рода протестов на территории Белоруссии.

«Если говорить об этом более детально, то мы ведем речь о деятельности по сбору лиц в конкретных местах для совершения групповых противоправных действий, оплате административных взысканий, наложенных за участие в незаконных массовых мероприятиях, организации и проведении семинаров по вопросам противодействия правоохранительным органам и другое», — заключил он.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Белоруссии устроили массовые обыски у оппозиционеров. Силовики пришли с ними к правозащитникам, общественным активистам, политикам и журналистам.

Следственные мероприятия начались на следующий день после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале борьбы против действующих в стране прозападных СМИ и организаций. По его мнению, они финансировались извне и под маской демократии пытались расколоть гражданское общество Белоруссии.