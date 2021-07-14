Силовики после слов Лукашенко устроили массовые обыски у оппозиционеров

В Белоруссии силовики устроили массовые обыски у оппозиционеров

В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов устроили массовые обыски у оппозиционеров. Об этом пишет Telegram-канал портала Tut.by.

Следственные мероприятия начались на следующий день после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о начале борьбы против действующих в стране прозападных СМИ и организаций.

Сообщается, что силовики пришли к сотрудникам правозащитного центра «Весна» Владимиру Лабковичу, Валентину Стефановичу и Виктору Сазонову, координатору кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрею Полуде, директору центра правовой информации Lawtrend Ольге Смолянко и правозащитнику Кириллу Кофанову. Обыски также прошли у общественных активистов Тамары и Сергея Мацкевич и Николая Шараха.

Известно, что сотрудники правоохранительных органов пришли в офисы партии БНФ, благотворительного проекта «Имена», Белорусской ассоциации журналистов, Белорусского Хельсинкского комитета, ассоциации белорусов мира «Отечество», движения «За Свободу», центра экономических исследований BEROC и общественного объединения «Гендерные перспективы».

Отмечается, что руководитель «Весны» Алесь Беляцкий не выходит на связь. Забрали и увезли в неизвестном направлении редактора портала Orsha.eu Игоря Казмерчака.

13 июля Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о начале активной борьбы против действующих в республике прозападных СМИ, а также некоммерческих и неправительственных организаций (НКО и НПО). По его мнению, они финансировались извне и под маской демократии пытались расколоть гражданское общество Белоруссии.