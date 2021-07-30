Лукашенко заявил о победе Белоруссии над технологиями цветных революций

Белоруссии удалось победить технологии цветных революций западных стран. С таким заявлением выступил президент страны Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

По словам политика, Запад неоднократно предпринимал попытки подорвать общественно-политический строй страны и расшатать изнутри белорусское общество, однако благодаря грамотным действиям правительства стране удалось выстоять против атак по всем «тактическим направлениям».

Он подчеркнул, что в основе любого вмешательства во внутренние дела Белоруссии лежат различия в общепринятых ценностях. Европейские страны хотят лишить белорусский народ своей идентичности и привить ему свои ценности, чтобы впоследствии установить полный контроль над обществом и лишить страну суверенности. «Ведь что не нравится на самом деле, я бы даже сказал, раздражает, — то, что белорусы являются хранителями мира, христианских традиций и, скажем откровенно, здорового консерватизма», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что сегодня война может начаться не с внешней агрессии, а изнутри, посредством попыток иностранных государств воздействовать на сознание людей и расколоть гражданское общество Белоруссии. Он отметил, что противостояние попыткам западных стран подорвать суверенитет и общественно-политический строй государства является ключевым компонентом Концепции национальной безопасности Белоруссии.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Лукашенко утверждал, что за ними стоит Запад, который хочет уничтожить Белоруссию.

