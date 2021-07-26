Лукашенко рассказал об актуальности «Майн кампф»

Геополитическое противостояние Белоруссии с западными странами показало актуальность сочинения Адольфа Гитлера «Майн кампф» (признано в России экстремистским материалом). Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

По его мнению, санкционное давление Запада на Белоруссию до сих пор демонстрирует его приверженность империалистическим принципам, которыми руководствовалась в своей внешней политике фашистская Германия. «Как были они нацистами, так они и остались, только формы совершенно другие», — отметил он.

В качестве примера политик привел литовско-белорусские отношения. В условиях экономического и политического давления со стороны литовского правительства неприемлемо требовать от Белоруссии помощи европейским странам в урегулировании миграционного кризиса, считает он. Белорусский лидер также сослался на недавние сообщения о применении оружия литовскими пограничниками к нелегальным мигрантам и их силовом выдворении в Белоруссию.

20 июля Лукашенко сравнил условия содержания беженцев с обстановкой в концентрационных лагерях и назвал литовских пограничников нацистами. По его словам, у беженцев отобрали документы и под угрозой расстрела заставили покинуть Литву.

Ранее в Белоруссии санкции Европейского союза объяснили «германским империализмом со звериным оскалом». По словам сотрудника Института социологии Национальной Академии наук Николая Щекина, международное право больше не служит защитой независимости суверенных государств, так как глобальные игроки игнорируют общепринятые нормы и ценности и стремятся установить собственный миропорядок.