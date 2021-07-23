К белорусскому посольству в Киеве принесли гусей и потребовали ухода Лукашенко

Несколько десятков сторонников белорусской оппозиции принесли к посольству республики в Киеве фигурки деревянных гусей и потребовали ухода президента Александра Лукашенко со своего поста. Об этом пишет «Страна.ua».

Активисты назвали свою акцию протеста «Гусь за Беларусь». Они сравнили гоготание птицы с названием города Гаага, где расположен Международный уголовный суд, и выразили надежду, что рано или поздно в его стенах будут судить и белорусского лидера. «Режим Лукашенко активизировал новую волну зачистки общественных организаций, правозащитников и независимых СМИ, в том числе и региональных», — пояснил причины недовольства организатор акции Сергей Прохоров.

Демонстранты также обратились к украинскому руководству с требованием приостановить дипломатические отношения с Минском. О столкновениях на акции, стычках с правоохранительными органами или других провокациях информации не поступало.

Ранее стало известно, что белорусские силовики вывезли из России многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина. Он был арестован из-за участия в протестах по запросу Минска около полугода назад, а 22 июля внезапно пропал из изолятора в Зеленограде. Сторонники спортсмена заявили, что мужчина был выдан властям, несмотря на запрет его экстрадиции со стороны ЕСПЧ.