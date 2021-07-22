Пропавшего в России белорусского спортсмена нашли в минском СИЗО

Участвовавший в белорусских акциях протеста многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексей Кудин, который находился под стражей в России, сейчас находится в СИЗО №1 в Минске. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в Фонде спортивной солидарности.

Кудин пропал из СИЗО Зеленограда днем 21 июля, куда ранее был помещен по запросу белорусских правоохранителей. В этот же день Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию спортсмена, сославшись на угрозу его жизни и здоровью на родине.

Как утверждает представитель фонда, белоруса тайно вывезли из России утром 22 июля. В этой спецоперации участвовали пять человек, трое из которых являются сотрудниками минского ОМОНа.

Материалы по теме Своих побросали. За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве Год назад белорусы решили устроить революцию. Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?

Накануне, 21 июля, представители белорусской диаспоры в России собрались у СИЗО-12 в Зеленограде, где спортсмен находился уже полгода в ожидании решения суда. Они намеревались не допустить его возможного похищения из России белорусскими властями.

В феврале Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Россию запрос об экстрадиции Алексея Кудина. Она подчеркнула, что он ранее не явился на судебное заседание и был объявлен в розыск.

В Белоруссии, после участия в акции протеста в Молодечно 10 августа 2020 года, против Кудина возбуждено уголовное дело по статье 363 Уголовного кодекса («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.