Белорусская диаспора решила не допустить похищения из России оппозиционера

Представители белорусской диаспоры в России решили не допустить возможного похищения многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина, участвовавшего в Белоруссии в акциях протеста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Белорусском фонде спортивной солидарности (БФСС).

Соратники спортсмена собрались у СИЗО-12 в Зеленограде, где он находится уже полгода в ожидании решения суда. Одновременно в Первом апелляционном суде общей юрисдикции проходит онлайн-заседание по делу о его экстрадиции в Белоруссию.

Ранее сообщалось, что в Москву для задержания Кудина могли вылететь представители белорусских правоохранительных органов. Соратники оппозиционера считают, что его планируют похитить после того, как суд примет решение о запрете экстрадиции. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил перемещать спортсмена с территории России до 17 августа.

В Белоруссии против Кудина возбуждено уголовное дело после участия в акции протеста в Молодечно 10 августа 2020 года по статье 363 Уголовного кодекса («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение, которое было одобрено властями США. ФСБ России подтвердила информацию о покушении и попытке государственного переворота в соседней стране. На этом фоне в России были задержаны граждане Белоруссии Александр Федута и Юрий Зянкович, у которого также есть американский паспорт.

