Стало известно о планируемом похищении из России белорусского оппозиционера

В Москву для задержания многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина, участвовавшего в Белоруссии в акциях протеста, могли вылететь представители белорусских правоохранительных органов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Белорусском фонде спортивной солидарности (БФСС).

Кудин полгода содержится в российском СИЗО и через суд пытается обжаловать решение об экстрадиции его в Белоруссию. В среду, 21 июня, в Первом апелляционном суде общей юрисдикции должно состояться заседание по его делу.

Соратники оппозиционера считают, что белорусские силовики планируют похитить его из России после того, как суд примет решение о запрете экстрадиции.

На этом фоне стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении в отношении Кудина обеспечительной меры в виде запрета на экстрадицию или иного вида перемещения с территории России.

В БФСС подтвердили, что адвокат Мария Красова направила уведомление о решении в адрес правительства и генеральной прокуратуры России. «Сегодня прямо перед заседанием стало известно, что Европейский суд согласился с доводами о преследовании и возможности пыток в отношении Алексея Кудина (...). То есть Алексей должен находиться в России, пока окончательное решение не будет принято Европейским судом. Первое заседание не состоялось по той причине, что не работает интернет, Алексей не может принимать участие, мы ждем, когда все заработает», — рассказала Красова.

В Белоруссии против Кудина возбуждено уголовное дело после участия в акции протеста в Молодечно 10 августа 2020 года по статье 363 Уголовного кодекса («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение, которое было одобрено властями США. ФСБ России подтвердила информацию о покушении и попытке государственного переворота в соседней стране. На этом фоне в России были задержаны граждане Белоруссии Александр Федута и Юрий Зянкович, у которого также есть американский паспорт.