Стали известны детали поимки ФСБ готовившего военный переворот в Минске

Раскрыты детали поимки сотрудниками Федеральной службы безопасности России политолога Александра Федуты, обвиняемого в подготовке госпереворота в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, установить местонахождения Федуты удалось благодаря камерам видеонаблюдения в одном из дворов Москвы.

Ранее в МВД Белоруссии раскрыли подробности планов группы граждан, которые готовили военный переворот и покушение на президента страны Александра Лукашенко. Заговорщики хотели «перехватить» внешние финансовые потоки под видом подкупа людей, которые должны были им помогать в реализации плана. Таким образом мятежники планировали поделить эти средства, и в итоге деньги бы ушли в никуда.

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение, которое было одобрено властями США. ФСБ подтвердила информацию о покушении и попытке госпереворота в Белоруссии. В России были задержаны граждане республики Александр Федута и Юрий Зянкович, у которого также есть американский паспорт.