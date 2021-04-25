Директор ФСБ оценил роль США в подготовке госпереворота в Белоруссии

Директор ФСБ России Александр Бортников оценил возможную роль США в подготовке госпереворота в Белоруссии, о предотвращении которого ранее заявили спецслужбы. Об этом 25 апреля сообщает «Интерфакс».

«Этот вопрос исследуется в рамках уголовного дела, которое на сегодняшний момент осуществляют Комитет государственной безопасности и следственные органы Белоруссии», — ответил Бортников в интервью на телеканале «Россия 1» на вопрос, насколько существенную роль США пытались сыграть в попытке переворота.

По его словам, о том, что переворот планировался, свидетельствуют «объективные и достоверные материалы». «На данный момент идет активная работа следственных подразделений Белоруссии. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по результатам окончательным расследований», — сказал он.

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение, которое было одобрено властями США. ФСБ подтвердила информацию о покушении и попытке госпереворота в Белоруссии. В России были задержаны граждане республики Александр Федута и Юрий Зянкович, у которого также есть американский паспорт.